حزب الله يعلن استهداف مراكز ونقاط وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ والأسلحة المناسبة

أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم السبت 7 بيانات منفصلة أعلن من خلالها استهداف مراكز ونقاط وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ.

وقال حزب الله إن عناصر "‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية" استهدفوا صباح السبت انتشارا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ "بركان".

إقرأ المزيد

وأضاف أن عناصره استهدفت تجمعا ‌‏لجنود إسرائيليين جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى ‏تجمع لجنود في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وأفاد الحزب أيضا بأنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن أيضا استهداف ‌‌‌‌‌قاعدة ‏خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، ومقر ‏قيادة سرية في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصاروخ "فلق 1"، و‏تجهيزات تجسسيّة في موقع البحري.

‏وأكد الحزب في بياناته أن كل العمليات حققت إصابات ‏مباشرة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات الشريط الحدودي، فيما أفاد بانفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية ردا على دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان، لافتا إلى الهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي".

المصدر: RT