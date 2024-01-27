تجدد القصف الإسرائيلي وانفجار صاروخ للقبة الحديدية بأجواء جنوب لبنان

أفاد مراسلنا اليوم السبت، بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات الشريط الحدودي، فيما أفاد بانفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية ردا على دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

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وقال المراسل، إنه جرى إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شلومي شمال إسرائيل، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عدد من صواريخ "بركان" من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي، فيما انطلقت صافرات الإنذار في مقر قوات اليونيفيل بالناقورة.

ولفت المراسل إلى أن صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية انفجر في أجواء بلدتي مجدل زون وشيحين في القطاع الغربي.

من جهة أخرى، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في ديشون، يفتاح، المالكية، وراموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، قصفا مدفعيا استهدف وادي حامول في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على أطراف جبل بلاط في القطاع الغربي أيضا.

وكان حزب الله أعلن عن 9 استهدافات لمواقع إسرائيلية أمس الجمعة، ونعى 4 من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي.

في غضون ذلك، هدد حزب الله إسرائيل باستخدام "المدى الرابع والقوة المؤثرة"، مؤكدا أنه "ما لم تتوقف الحرب في غزة فلا يمكن أن تتوقف في لبنان".

وقال نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم إنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوة المؤثرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان، لافتا إلى الهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي".

المصدر: RT