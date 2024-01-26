حزب الله اللبناني ينعى 4 من مقاتليه (صور)

نعى حزب الله اللبناني في بيانات منفصلة أصدرها فجر يوم السبت، 4 من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي يوم الجمعة، فيما يستمر بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

ونشر الحزب أسماء المقاتلين وهم علي فوزي ملحم "جهاد" من بلدة مجدل سلم (جنوب لبنان) وطالب يحيى بلحص "يحيى علي" من بلدة صديقين (جنوب لبنان)، محمد علي مازح "جهاد" من بلدة طيرفلسيه (جنوب لبنان)، إسلام محمد زلزلي "أبو صالح" من بلدة دير قانون النهر (جنوب لبنان).

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي تقارير تحدثت عن طائرات حربية هاجمت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنيتين للعمليات حيث كان يتواجد عناصر من حزب الله في منطقة قرية بيت ليف ومبنى عسكري في منطقة قرية دير آمس في جنوب لبنان.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم التعرف على عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية استهدفت إسرائيل، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ردت على مصادر النيران بالمدفعية.

وصرح المتحدث باسم الجيش بأنه لم تقع إصابات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT