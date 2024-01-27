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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 26257 شهيدا و 64797 إصابة منذ 7 أكتوبر

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 26257 شهيدا و 64797 إصابة منذ 7 أكتوبر
Globallookpress
الدمار الذي يخلقه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26257 قتيلا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن الإسرائيليين يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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وقالت في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و 310  إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أيضا أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت يوم أمس الجمعة مقتل 183 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الإجمالي حينها منذ بدء الحرب إلى 26083.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" في ظل كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع.

المصدر: RT

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