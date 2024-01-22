صحة غزة: دفن جثث 40 فلسطينيا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة في غزة دفن جثث 40 فلسطينيا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

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وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين: "المواطنون يضطرون لدفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي".

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 25 ألفا و295 قتيلا، والإصابات إلى 63 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت إن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

المصدر: RT