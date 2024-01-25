الولايات المتحدة تنشئ قناة خاصة لمناقشة التقارير حول قتل مدنيين في غزة مع إسرائيل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أنشأت قناة اتصال خاصة مع إسرائيل، يتم خلالها مناقشة الأحداث في قطاع غزة المتعلقة بمقتل مدنيين أو قصف مبان مدنية.

وتم إنشاء القناة في أعقاب اجتماع عقد في أوائل شهر يناير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمجلس العسكري الإسرائيلي، أعرب خلاله بلينكن عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة" عن الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

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وفي الاجتماع، قال بلينكن إن واشنطن بحاجة إلى معرفة "إجابات" عن التقارير المتعلقة بالضربات وأنه يريد "قناة موثوقة" يمكن للولايات المتحدة من خلالها مناقشة هذه القضايا بانتظام مع الإسرائيليين.

وقالت المصادر إن الإسرائيليين يقدمون في بعض الحالات معلومات إضافية تسلط الضوء على الحادثة، بينما يعترفون في حالات أخرى بأنهم "ارتكبوا خطأ".

وأضافت أن القناة تعمل من خلال دبلوماسيين في السفارة الأمريكية لدى القدس والمكتب الإقليمي لوزارة الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25900 قتيل، و64110 جرحى منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: نوفوستي