صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 25900 قتيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25900 قتيل، و64110 جرحى منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "إن القوات الإسرائيلية ارتكبت21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 قتيل و370 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، كما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لنجدتهم، فيما يحاصر الجيش مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع وصول سيارات الإسعاف".

وطالبت وزارة الصحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى إسرائيل والضغط للإفراج عنهم.

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هذا وسقط عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في الحي الإماراتي شمالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ111، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT