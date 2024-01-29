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"حزب الله" يستهدف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بصواريخ "بركان" (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إطلاق صواريخ من طراز "بركان" استهدفت ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

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وقال الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابة مباشرة".‏

من جهتها، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه برانيت في الجليل.

وقال موقع "ynet" العبري، إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران المدفعية باتجاه المنطقة الواقعة في جنوب لبنان، التي انطلقت منها الصواريخ نحو موقع برانيت. 

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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