العراق يعلق على الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود السورية الأردنية

استنكرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي وقع على الحدود السورية الأردنية، وأدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين وجرح آخرين، داعية إلى "وقف دوامة العنف".

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن "الحكومة العراقية تستنكر التصعيد المستمر وخصوصا الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة".

وأضاف: "وفي الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع".

وشدد على أن "انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة الإرھاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

ومن جانبها تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت 4 قواعد أمريكية 3 منها في سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + RT



