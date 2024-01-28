تقارير: هجوم بطائرة مسيرة على منشأة إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط

أفادت تقارير إعلامية، بأن منشأة "زفولون" البحرية الإسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار، حيث اندلع حريق بالقرب من حدود إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط.

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يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها 114، وسط تزايد المخاوف من توسع رقعة الحرب.

وقالت اليوم الأحد تقارير إعلامية غربية، إن المفاوضين بملف حرب غزة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، اقتربوا من الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف النار لمدة شهرين مقابل إفراج حماس عن الأسرى لديها.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن "عملية كبيرة" في لبنان، وذلك عقب مناورات وتدريبات أجراها الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرت القيادة الشمالية مناورات مكثفة لتحسين الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية.

المصدر: RT+ واينت + الميادين