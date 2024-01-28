لحظة بلحظة.. الحرب في غزة/28.01.2024/ وأبرز تداعياتها في الإقليم والعالم
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بينما يترقب العالم مآل جهود المفاوضين لإبرام صفقة تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى، تتزايد المخاطر على جبهة جنوب لبنان، بعدما دخلت الحرب يومها الـ14 بعد المئة.
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يتبع..