لحظة بلحظة.. الحرب في غزة/28.01.2024/ وأبرز تداعياتها في الإقليم والعالم

بينما يترقب العالم مآل جهود المفاوضين لإبرام صفقة تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى، تتزايد المخاطر على جبهة جنوب لبنان، بعدما دخلت الحرب يومها الـ14 بعد المئة.

يتبع..