بالفيديو.. نازحون فلسطينيون في غزة يحفرون مقبرة جماعية لدفن 30 جثمانا مجهول الهوية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حفر النازحين في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع مقبرة جماعية لدفن جثامين 30 قتيلا مجهول الهوية.

وأفاد المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان، بأن الأحداث المأساوية في قطاع غزة أجبرت المواطنين على استحداث أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في القطاع، بسبب أعداد القتلى الكبيرة وصعوبة الوصول للمقابر في ظل القصف المستمر.

ووفقا للرصد تتوزع أماكن هذه المقابر الجماعية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب وساحات المشافي والمدارس.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أمس السبت إن أهالي القطاع اضطروا الى دفن 150 قتيلا في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار القوات الاسرائيلية له.

وكان القدرة قد أعلن أمس الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26422 قتيلا و65087 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT