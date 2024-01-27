صحة غزة: دفنا 150 جثمانا في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار ولدينا 30 آخرون مجهولو الهوية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة اليوم السبت إن أهالي القطاع اضطروا الى دفن 150 قتيلا في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار القوات الاسرائيلية له.

وأضاف القدرة في إفادة صحيفة، أنه لا يزال هناك 30 قتيلا مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مستهل حديثه أكد القدرة نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة داخل مجمع ناصر الطبي المحاصر، محذرا من أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في المجمع خلال أربعة أيام نتيجة نقص الوقود، قد بدأ بالفعل.

وأشار إلى تعرض خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية، مشددا على أن تلف خزانات المياه أدى إلى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى.

وخلص القدرة إلى حاجة المجمع إلى التنسيق العاجل للطاقم الفني لإصلاح الأعطال التي لحقت بخزانات المياه فوق أسطح مجمع ناصر الطبي.

وكان القدرة قد أعلن أمس الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26257 قتيلا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT