صحة غزة: 19 مجزرة ومقتل 183 شخصا و377 جريحا في الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ويأتي إعلان صحة القطاع بعد أقل من 24 ساعة على جملة المطالبات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشددت على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

إقرأ المزيد

وكان المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة قد أعلن يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف.

المصدر: RT