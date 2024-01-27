 
مباشر

صحة غزة: 19 مجزرة ومقتل 183 شخصا و377 جريحا في الـ 24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

صحة غزة: 19 مجزرة ومقتل 183 شخصا و377 جريحا في الـ 24 ساعة الماضية
Sputnik
من ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv2b

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ويأتي إعلان صحة القطاع بعد أقل من 24 ساعة على جملة المطالبات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشددت على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

إقرأ المزيد
صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 25900 قتيل
صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 25900 قتيل

وكان المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة قد أعلن يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا