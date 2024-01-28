السادات يوجه رسالة إلى الإسرائيليين ويؤكد تفهمه "الغضب الإسرائيلي" بسبب 7 أكتوبر

اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، محمد أنور عصمت السادات أن حكومة إسرائيل يمكن أن تكون أكثر ذكاء، "فنحن ندرك أن لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكنها أخذت ذلك إلى جانب متطرف".

وأشار لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعليقا على تطورات الأحداث في قطاع غزة، أنه "يتفهم الغضب الإسرائيلي، بسبب القتل الذي ارتكبته حماس في المستوطنات واختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر".

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ولفت إلى أنه يثق في الدولة المصرية، وأن القاهرة وتل أبيب ليستا أعداء، فهناك اتفاق سلام بين الجانبين لكن إسرائيل تحاول دفع الجنود إلى الحدود المصرية، "وهو أمر محرج للغاية"، حسب وصفه.

ونوه السادات أنه "فجأة من العدم قفزت قضية محور فيلادلفيا وتوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب".

"على إسرائيل التفكير مرة أخرى"

وعن مسألة "سحب السفير المصري لدى إسرائيل"، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان هناك تفكير في سحب السفير المصري لدى إسرائيل، وعدم تكلفته عناء التشاور مع مصر قبل خروجه للإدلاء بمثل هذه التصريحات.

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وبالنسبة لمستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، أكد السادات: "إذا كانت تل أبيب تهتم بالعلاقات مع مصر، فعليها أن تفكر مرة أخرى في كيفية المضي قدما في ذلك.. إنكم بتصريحاتكم تضعفون مكانة مصر في نظر شعبنا وفي عيون العالم وأعين العالم العربي.. مصر ملزمة بمساعدة سكان غزة والحفاظ على العلاقات مع إسرائيل".

وفي ختام حديثه للصحيفة العبرية، وجه عصمت السادات رسالة إلى إسرائيل قائلا: حاولوا أكثر أن تستمعوا إلى المصريين، نحن بالتأكيد نتفهم ألمكم في 7 أكتوبر، لكن حملة الانتقام ضد سكان غزة يجب أن تتوقف".

المصدر: القاهرة 24