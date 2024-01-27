خبير مصري يعلق على أنباء تفكير مصر جديا بسحب سفيرها رسميا من إسرائيل

أكد الباحث أحمد رفعت أن "صبر مصر على الإجرام الصهيوني قارب على النفاد خصوصا مع أكاذيب إسرائيل أمام العدل الدولية والأكاذيب عن دعم مصر للمقاومة وتهريب السلاح عبر محور صلاح الدين".

وقال رفعت في تصريح لـRT إن "الصبر المصري يأتي لسببين الأول أن سحب السفير أو قطع العلاقات سيمنع دور الوساطة التي تقوم بها مصر منذ بداية العدوان، وبل قبله في الاعتداءات على الأشقاء في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والكنائس وكافة المقدسات العربية".

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والسبب الثاني، بحسب الخبير، "لمنع خلق ذريعة للعدو بأن مصر بسحبها للسفير قد انتهكت اتفاقية "كامب ديفيد" أو خالفت معاهدة السلام معه بما يمكنه من التذرع بذلك وارتكاب حماقات أخرى"!.

وأضاف: "خلاف ذلك فإن كافة المبررات متوافرة لسحب السفير ولطرد السفير الصهيوني من القاهرة ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر عن الموقف المصري كله.. الرسمي والشعبي برفض محادثة نتنياهو أو تلقي اتصالات منه".

وأكد رفعت أن هذا الموقف هو امتداد للموقف الرسمي الداعم للأشقاء والضاغط بكل الوسائل لإدخال المساعدات والمشرع بوابات بلده ومشافيها للأشقاء وهو المناقض للموقف الإسرائيلي داخل محكمة العدل والمرحب بقرارها ضد العدو الإسرائيلي الحاشد لدول العالم من أجل تأسيس وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة !"

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يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين، أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور فيلادلفيا، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.

كما أفادت الصحيفة بأن القاهرة بحثت بشكل جدّي سحب سفيرها من تل أبيب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية اليوم السبت إلى أن القادة المصريين حريصون دائما على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن تحذير القاهرة المستمر من تهجير الفلسطنيين من أرضهم.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم