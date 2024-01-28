"حكومة عسكرية في غزة وإدخال للمساعدات".. سموتريتش يثير ضجة في إسرائيل

قال وزير المالية عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيتم تشكيل حكومة عسكرية في غزة لتكون مسؤولة عن القضايا المدنية في القطاع.

وأكد في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "معاريف" "من يقول لعائلات الرهائن الإسرائيليين إنه سيعيد أبناءهم.. لا يقول الحقيقة".

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وفي سياق متصل، ألمح سموتريتش إلى أن إسرائيل قد تتحمل مسؤولية نقل المساعدات إلى قطاع غزة، والسيطرة على مسارها لمنع وصول البضائع التي تدخل عبر المعابر إلى حركة حماس.

وذكرت معاريف أن هذه التصريحات أثارت ضجة في إسرائيل، وخاصة عندما أشار وزير المالية ضمنا إلى أن إسرائيل قد تتحمل مسؤولية المساعدات التي تدخل قطاع غزة.

وأضاف: "أنا أؤيد إدارة الجهود الإنسانية بشكل مختلف، بطريقة لا تصل إلى حماس ولا تساعدها على إبقاء المواطنين معتمدين عليها. الطريقة الوحيدة هي أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على ما يحدث في قطاع غزة"، بحسب سموتريتش.

وهاجم سموتريتش آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأونروا، وبرر ذلك بأنه من أجل الامتثال للقانون الدولي، ليصل إلى نتيجة مفادها أنه يجب على إسرائيل تقديم المساعدات إلى غزة وتوزيعها بنفسها.

المصدر: RT