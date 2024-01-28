"التاريخ ليس ببعيد".. حمد بن جاسم ينشر فيديو لاجتماع عربي سابق حول القضية الفلسطينية

نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، مقطع فيديو لاجتماع في منزل أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونقاش "بحضور عربي كامل" حول الوضع الفلسطيني.

وأرفق بن جاسم الفيديو الذي نشره عبر "إنستغرام" مساء السبت، بتعليق يقول: "التاريخ ليس ببعيد، التنسيق في منزل الأمير الوالد بحضور عربي كامل وكذلك الأمين العام للمؤتمر الإسلامي بخصوص الوضع الفلسطيني في الأمم المتحدة".

وفي الفيديو تحدث بن جاسم عن ضرورة الحصول على دعم عدد كبير من الدول لمشروع الدولة الفلسطينية على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التوجه إلى مجلس الأمن وليس العكس، لأنه إذا أيدت 120 أو 130 أو 140 دولة الموقف الفلسطيني العربي، فسيشكل ذلك "إحراجا كبيرا" لمجلس الأمن إن أراد البعض فيه التصويت ضد الطرح الفلسطيني.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتبر حمد بن جاسم أن التوتر المتصاعد في المنطقة هو نتيجة تهميش القضية الفلسطينية، مشيرا إلى "أننا أصبحنا مجرد مساعد خدمة" ننفذ سياسات محددة تطلب منا".

المصدر: RT