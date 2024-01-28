المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب 38 مجزرة جنوبي القطاع خلال 48 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 قتيلا خلال الـ 48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس".

وأضاف البيان أنه "تزامنا مع المجازر الـ 38 السابق ذكرها قامت القوات الإسرائيلية أيضا بتنفيذ جرائم إعدام ميداني بحق الفلسطينيين ما يؤكد نيتها المبيّتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح".

وتابع البيان: "حتى هذه اللحظة لم تتمكن الطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إلى عشرات القتلى الذين مازالت جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي أحدا من الوصول إليهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية".

وأردف: "واستمرارا لهذه الجرائم تم دفن 150 جثمانا داخل مجمع ناصر الطبي إلى جانب دفن 30 آخرين مجهولي الهوية في قبر جماعي في ساحة المجمع، حيث منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية والمواطنين من دفن القتلى في مقابر المحافظة".

وواصل: "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية، كما نحمل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا والمجتمع الدولي المسؤولية المشتركة عن استمرار هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء، كونهم مازالوا يعطون إسرائيل الضوء الأخضر للقتل والتدمير والإرهاب الواضح بحق كل شيء مدني في قطاع غزة".

وطالب البيان "دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء".

كما طالبهم "بالاستمرار في تجريم إسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية على غرار ما جرى في لاهاي، كما فعلت دولة جنوب إفريقيا التي عملت على تعرية الاحتلال أمام العالم في إطار تثبيت جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تقديمهم للمحاكم وإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرمين"

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26422 قتيلا و65087 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT