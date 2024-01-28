عدسة RT توثق آثار غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأحد غارات على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، كما شن غارات مستهدفا بلدتي مارون الراس وعيتا الشعب ومروحين جنوب لبنان.

ووثقت عدسة RT آثار غارتين إسرائيليتين على بلدة الضهيرة وأطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد أنه قصف مواقع لحزب الله في لبنان.

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كما قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة على أطراف بلدة الضهيرة الفوقا في القطاع الغربي جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مراكز ونقاط وتجمعات للقوات الإسرائيلية بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT