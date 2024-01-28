كامالا هاريس: واشنطن ستواصل محاربة الإرهاب ومحاسبة المسؤولين عن مقتل جنودها على حدود الأردن وسوريا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية وأسفر عن قتل 3 جنود أمريكيين، نفذته جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وأضافت هاريس أن واشنطن ستواصل محاربة الإرهاب وستحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم الذي تسبب في مقتل 3 جنود.

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وأفادت نائبة الرئيس الأمريكي بأن الجنود الذين قتلوا كانوا ملتزمين تماما تجاه مواطنيهم الأمريكيين وأمن أمريكا وحلفائها وشركائها.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وأفاد البيت الأبيض بأن وزير الدفاع أوستن ومستشار الأمن القومي سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وتفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على أراضي المملكة، مؤكدة أنه تم استهداف قاعدة التنف في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية العراقية.

المصدر: RT