الجيش الإسرائيلي يعلن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قيادة الجيش الإسرائيلي أعلنت يوم الأحد منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قراره جاء في محاولة منع تنظيم التظاهرات اليومية لذوي الرهائن المحتجزين في غزة والتي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وأشارت "القناة 13" العبرية إلى أن التظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في الأيام الماضية عند المعبر أدت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية السبت بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد المتظاهرين قوله: "سمعت عن التظاهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.. لا نساعد العدو في زمن الحرب وسكان غزة الآن هم جزء من العدو".

وردد المتظاهرون شعارات ضد مرور الشاحنات من قبيل "قوات كبيرة تسمح بمرور شاحنات مساعدات إلى حماس".

وشددت حركة "الأمر 9" التي تنظم هذه الاحتجاجات على أنها عازمة على مواصلة منع دخول المساعدات دون أي استخدام للعنف ضد عناصر الأمن، مؤكدين أنه لن تمر أي مساعدة قبل إعادة المخطوفين في إشارة الى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية صوتت في جلستها بشهر ديسمبر 2023، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

محتجون إسرائيليون يستمرون في منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لسكان غزة من معبر كرم أبو سالم pic.twitter.com/W3R02bWViD — RTARABIC (@RTarabic) January 28, 2024

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وعبرية