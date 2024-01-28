الجيش الإسرائيلي يحدث حصيلة ضحاياه بغزة: 557 قتيلا و421 حالة خطيرة

وصل عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 557، فيما تم تسجيل 421 حالة إصابة خطرة.

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وفي معلومات ينشرها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه ويحدثها باستمرار، فقد أعلن أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر بلغ 557، بينهم 220 منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن مجموع عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 2,765 بينهم 421 بحالة خطيرة، 724 بحالة متوسطة و1,620 بحالة سهلة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني، وأولئك الذين حضروا إلى غرفة الطوارئ ولم يتم إدخالهم إلى المستشفى أو الذين لم يتم تحديد مدى خطورة إصابتهم.

وفي هذا السياق، لفت الجيش الإسرائيلي، إلى 1,273 من أصل 2,765 جريح، أصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة.

وأفاد الموقع بأن 258 جنديا وضابطا من بين الجرحى بإصابات خطيرة أصيبوا خلال المعارك داخل القطاع منذ بدء المناورة البرية.

المصدر: RT