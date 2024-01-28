The Telegraph: الفشل في اليمن يكشف ضعف البحرية البريطانية أمام روسيا

أفادت صحيفة The Telegraph بأن السفن الحربية البريطانية لم تتمكن بتاتا من إصابة أهداف أرضية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن بسبب النقص في القوة النارية.

وتؤكد الصحيفة، أن ذلك يثير تساؤلات حول قدرة البحرية البريطانية على التصدي لروسيا.

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وجاء في مقالة الصحيفة: "لا تملك أي من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية البريطانية، القدرة على الاشتباك مع الأهداف الأرضية، مما ترك على عاتق الولايات المتحدة مهمة تنفيذ غالبية الضربات ضد أهداف الحوثيين...".

ونقلت الصحيفة عن الأدميرال البريطاني المتقاعد كريس باري القول، أن هذه المشكلة كشفت عن عدم قدرة الأسطول البريطاني على منافسة الأسطولين الروسي والصيني.

وأضاف الأدميرال المتقاعد: "يتلخص القلق في كوننا لا نستطيع مجاراة خصومنا الروس والصينيين، وسنرى لاحقا المزيد والمزيد من هذه المشاكل".

وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأن القوات الأمريكية والبريطانية هاجمت ثمانية أهداف للحوثيين اليمنيين. ومن بين هذه الأهداف كانت هناك "منشأة التخزين تحت الأرض"، وكذلك الأماكن التي توجد بها مواقع الصواريخ الحوثية.

في منتصف نوفمبر، بدأ الحوثيون في إظهار الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة، وتلخض ذلك بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس.

المصدر: نوفوستي