وسائل إعلام: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى باليمن

افادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت هجوما بغارتين استهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزا للإطلاق.

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وقالت في بيان لها على حسابها في موقع "إكس": "حددت القوات الأمريكية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "بعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس". معتبرة أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة.

ويأتي هذا التحرك ردا على الهجمات التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر، والتي قال الحوثيون إنهم ينفذونها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تجري إسرائيل عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم "حماس".

المصدر: RT