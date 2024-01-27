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القوات الأمريكية تعلن عن توجيه ضربة جديدة لليمن

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القوات الأمريكية تعلن عن توجيه ضربة جديدة لليمن
AFP
الحوثيون
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها إلى أن قواتها نفذت ضربة في اليمن ودمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر اليوم السبت.

وقالت القيادة الوسطى إن صاروخا أطلقه الحوثيون أمس ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن دون معلومات عن وقوع إصابات.

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ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".
جاء هذا الهجوم بعد إعلان مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن تعرض إحدى السفن للهجوم قبالة السواحل اليمنية، مساء أمس الجمعة.

المصدر: RT + وكالات

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