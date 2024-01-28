اشتباكات في طوباس وجنين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك بعدما أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ اقتحامات في مشهد يتكرر كل يوم.

إقرأ المزيد

واشتبك مسلحون فلسطينيون مع عناصر من القوات الإسرائيلية في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، واستهدفوا الآليات الإسرائيلية بوابل كثيف من الرصاص فجر اليوم.

وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية تياسير جنوب طوباس، استهدف مسلحون فلسطينيون القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الاسرائيلية التي اقتحمت البلدة فجرا والمسلحين الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابتين بصفوف الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات العنيفة في قباطية.

وقالت مصادر صحافية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدة قباطية بجنين بعد اشتباكات عنيفة وفشل قواته باعتقال مطاردين.

من جهة أخرى، انسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال الشقيقين زكريا وطه عرموش من منزلهما، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي السيدة زهرة خدرج من منزلها والأسير المحرر وسام باكير بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية الحاج عيسى طافش وأولاده محمد وقصي وأحمد وصادرت مركبتين خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل.

المصدر: وسائل اعلام فلسطينية