"يديعوت أحرونوت": مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين في الأردن بهجوم مسيرة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين في الأردن بهجوم مسيرة على قاعدة أمريكية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن قناة "الحداد" التلفزيونية السعودية، إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية على الحدود الأردنية السورية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم طائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".

وذكر مسؤولون أمريكيون في حديث مع شبكة "سي إن إن" أن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها هجوم مشابه يسفر عن مقتل جنود أمريكيين بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن مقتل الجنود الأمريكيين بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيدا كبيرا للوضع المتأزم في الشرق الأوسط.

وحمل مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولية الهجوم "للميليشيات الموالية لإيران"، قائلا إن السبب وراء فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الطائرة المسيرة لا يزال غير واضح حتى اللحظة.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

المصدر: واينت + سي إن إن