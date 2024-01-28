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وزير الدفاع الأمريكي: لن نتغاضى عن الهجمات على قواتنا في الشرق الأوسط وسنرد عليها

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وزير الدفاع الأمريكي: لن نتغاضى عن الهجمات على قواتنا في الشرق الأوسط وسنرد عليها
Globallookpress Chad Mcneeley/Dod
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.

وأضاف أوستن أن "القوات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على العسكريين الأمريكيين، وسنتخذ الخطوات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة".

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

المصدر: نوفوستي

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