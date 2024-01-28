السوداني يستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ويبحثان الوضع الإقليمي

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق له.

ونشر مكتب رئاسة الوزراء العراقية بيانا رسميا حول مجريات اللقاء الذي بحث مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، قال فيه إن السوداني أكد لضيفة أن من واجب المجتمع الدولي إيقاف الحرب الظالمة والوحشية ضد غزة.

كما أكد السوداني مجددا دعم العراق للفلسطينيين وحقوقهم وقضيتهم العادلة، وشدد على ضرورة تبلور موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الأحداث في غزة.

وجدد السوداني دعم العراق للبنان واستمرار التواصل بين البلدين على عدة مستويات، مشددا على أن العراق لا يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ114، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT