سيناتور جمهوري يعلق على الهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق ويطالب بايدن برد حاسم

علق السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون اليوم الأحد على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "التنف" الأمريكية بين سوريا والأردن.

ودعا كوتون "إلى الانتقام العسكري المدمر ضد القوى الإرهابية الإيرانية، سواء داخل إيران أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مشددا على أن أي رد أقل من ذلك سيؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جبان ولا يستحق أن يكون القائد الأعلى للبلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

ونفت الحكومة الأردنية وقوع الهجوم على القاعدة الأمريكية داخل أراضيها، فيما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق، "مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".

ومن جانبه قال البنتاغون إن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".

كما أفاد البيت الأبيض بأن "وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ونائب مستشار الأمن القومي، أطلعوا الرئيس جو بايدن هذا الصباح على تفاصيل الهجوم ضد أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية".

المصدر: RT