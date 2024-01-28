سفينة تجارية تتابع طريقها عقب استهدافها من قبل الحوثيين بصاروخ باليستي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" أن السفينة "مارلين لواندا" عادت إلى مسارها السابق بعد استهدافها من قبل الحوثيين ما أسفر عن اندلاع حريق بها تم إخماده دون وقوع إصابات.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس": "أمس السبت ضرب الحوثيون السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن".

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وتنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل شديد الاشتعال.

وأضافت البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام" لنداء الاستغاثة وقدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق العضوية".

وأشارت إلى أن طاقم السفينة متعدد الجنسيات يتكون من 22 هنديا وشخصا بنغلاديشيا".

وتابعت بالقول: "بفضل هذا الرد السريع من قبل القوات البحرية الأمريكية والهندية والفرنسية، تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار وعادت إلى مسارها السابق".

Yesterday, the Iranian-backed Houthis struck the Marshall Islands-flagged, Bermuda-owned M/V Marlin Luanda with an Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM) in the Gulf of Aden. Marlin Luanda is transporting for commercial use a cargo of Naphtha, a highly flammable liquid hydrogen… pic.twitter.com/BHCCqMltiY — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

وأمس السبت، تبنت جماعة "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل إخماده.

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وقال متحدث القوات اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصرِ في قطاع غزة".

ويأتي القصف الصاروخي وسط قلق متزايد إزاء تكثيف المسلحين الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع رئيس أركان البحرية الهندية آر. هاري كومار إلى إصدار تعليمات بالتعامل بحزم مع مثل تلك الحوادث البحرية.

المصدر: RT + أ ف ب