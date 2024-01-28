"تفكير بالتمني".. مصادر إسرائيلية تنفي تقارير عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى

نفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية ما تناقلته صحف أمريكية عن إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

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وقالت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن ما "نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تهيئة الظروف لصفقة تبادل إضافية، بعيد كل البعد عن الواقع".

ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقرير الصحيفة "قد يعكس تفكيرا بالتمني من جانب الأمريكيين، أو محاولة لخلق مظهر الصفقة. أتمنى لو كان ذلك صحيحا، لكنه للأسف ليس كذلك".

وحسب المسؤولين، فإنه لا علم لإسرائيل بأي مرونة في موقف "حماس"، التي تواصل الإصرار على وقف الأعمال العدائية كشرط للتوصل إلى اتفاق، والتي "قد شددت مواقفها".

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول رئيس "الموساد" ديفيد برنياع ورئيس "الشاباك" رونين بار إلى باريس اليوم الأحد للمشاركة في "قمة" حول صفقة الرهائن الجديدة.

ومن المقرر أن يجتمعا هناك مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها أن إسرائيل و"حماس" تقتربان من التوصل إلى اتفاق ترعاه الولايات المتحدة وقطر وغيرهما، حيث سيؤدي الاتفاق إلى وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف إسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية