"المقاومة الإسلامية بالعراق" تستهدف بالمسيرات قاعدة "خربة عدنان" الأمريكية بسوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت قاعدة "خربة عدنان" الأمريكية شمال شرقي سوريا، بطائرات مسيرة من دون طيار.

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وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق أمس السبت، قاعدة الاحتلال في خربة عدنان بسوريا، بالطيران المسير".

وأضاف البيان، أن "المقاومة الإسلامية في العراق تؤكد استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قاعدة خربة عدنان الواقعة في منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سوريا.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت أيضا أنها استهدفت أمس السبت، قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بالطيران المسير، وقاعدة "كونيكو" بالعمق السوري برشقة صاروخية.

وتتعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ 17 أكتوبر، أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بحسب ما ذكره البنتاغون.

وتقول "المقاومة الإسلامية في العراق" إن هجماتها تأتي "استمرارا بنهج مقاومة الأمريكي وردا على مجازر الإسرائيلي في غزة".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.

المصدر: RT