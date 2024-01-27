"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "كونيكو" في سوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، استهداف القوات الأمريكية في قاعدة "كونيكو" في دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية.

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وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، قاعدة كونيكو المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

يأتي ذلك، غداة إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.

وكانت "فصائل المقاومة في العراق"، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات التي تستهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT