تركيا تدعو بعض الدول لإعادة النظر في قرارات وقف تمويل الأونروا

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها إزاء قرارات بعض الدول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعتها لمراجعة مواقفها.

قالت الوزارة في بيان الأحد: نشعر بالقلق بسبب قرار بعض الدول تعليق تمويل الأونروا.. القرار الذي تم اتخاذه بسبب اتهام عدد من موظفي الوكالة، سيضر بالفلسطينيين في المقام الأول.

وذكرت وزارة الخارجية بأن الوكالة تعمل في ظروف صعبة، فمنذ 7 أكتوبر الماضي قتل ما لا يقل عن 150 من موظفيها العاملين في قطاع غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وختمت وزارة الخارجية: نأمل أن تعيد الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا النظر في قرارها.

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وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر قد تم فصلهم، وستتم محاكمتهم إذا ثبتت إدانتهم.

مع ذلك، فقد أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل المنظمة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الدول لعدم ترك الأمور لتصل إلى حد توقف عمل الوكالة.

المصدر: ريا نوفوستي