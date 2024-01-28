الإدارة الأمريكية تؤكد عدم وجود أي تغيير في سياستها تجاه إسرائيل

أكدت الإدارة الأمريكية عدم وجود أي تغيير في سياستها تجاه إسرائيل بعد تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تناقش استخدام إمدادات الأسلحة لتل أبيب كوسيلة ضغط لخفض الأعمال القتالية في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد "حماس"، مع احترام القانون الإنساني الدولي وحماية حياة المدنيين، ونحن ملتزمون بدعم إسرائيل في حربها ضد "حماس". ونحن نقوم بذلك منذ 7 أكتوبر وسنستمر. ولم تحدث أي تغييرات في سياستنا".

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وأفادت شبكة NBC News في وقت سابق من اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تبطئ أو تعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع تل أبيب بتقليص عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأكدت الشبكة أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في مثل هذه الإجراءات بعد أن فشلت الولايات المتحدة لعدة أسابيع في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها في غزة وبذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أنشأت قناة اتصال خاصة مع إسرائيل، يتم خلالها مناقشة الأحداث في قطاع غزة المتعلقة بمقتل مدنيين أو قصف مبان مدنية.

وتم إنشاء القناة في أعقاب اجتماع عقد في أوائل شهر يناير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمجلس العسكري الإسرائيلي، أعرب خلاله بلينكن عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة" عن الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

المصدر: تاس