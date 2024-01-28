وزير الخارجية الإيراني: الأعداء يحاولون استخدام الإرهاب وأدواته لزعزعة الأمن في الجوار

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية باستخدام الإرهاب وأدواته".

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عبد اللهيان صرح بذلك في المؤتمر السابع حول التعددية في تاريخ علاقات إيران الخارجية.

كما أكد أمير عبد اللهيان أنه "لن يسمح أبدا للأعداء باستهداف الصداقة والسلام والأمن في المنطقة".

جدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أعلنت قبل أيام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، وعودة سفيري البلدين.

وأكدت الوزارة أن أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد في 29 يناير بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.

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هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة حادث مقتل تسعة من الرعايا الباكستانيين، وقال إن إيران وباكستان لن تسمحا لأعدائهما بالإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وتوعدت السلطات الأمنية الإيرانية بملاحقة جميع المتورطين، واصفة الحادث بـ"العمل الإرهابي".

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية