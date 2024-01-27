إيران تصف حادث مقتل 9 باكستانيين بأنه "عمل إرهابي" وتتوعد بملاحقة المتورطين

توعدت السلطات الأمنية الإيرانية بملاحقة جميع المتورطين بحادث مقتل تسعة من الرعايا الباكستانيين قرب مدينة "سراوان" في محافظة سيستان بلوشستان، واصفة الحادث بـ"العمل الإرهابي".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مساعد محافظ سيستان وبلوسشتان للشؤون الأمنية والأمن الداخلي علي رضا مرحمتي، قوله فيما يخص الحادث الكارثي الذي وقع صباح يوم السبت بمنطقة سيركان في مدينة سراوان التابعة لهذه المحافظة، مصرحا: إن "قوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث الذي راح ضحيته 9 من الرعايا الباكستانيين، وإصابة 3 أخرين، حسب نتائج التحقيقات".

وأضاف: "وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحين إلى مكان إقامتهم، وفتحوا النار على هؤلاء الأجانب، حيث قتلوا 9 وأصابوا 3 منهم، ومن ثم لاذوا بالفرار".

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وأدان قائد قوى الأمن الداخلي الحادث، ووصفه بـ"العمل الإرهابي"، قائلا: "إنني أعرب عن تعاطفي مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني.. التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه، كما أن الأجهزة القضائية والاستخباراتية والأمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة الأمن في المحافظة".

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هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة حادث مقتل تسعة من الرعايا الباكستانيين، وقال إن إيران وباكستان لن تسمحا لأعدائهما بالإضرار بالعلاقات بين البلدين.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية