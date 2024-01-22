إيران وباكستان تستأنفان العلاقات الدبلوماسية وعودة السفيرين

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، وعودة سفيري البلدين اعتبارا من الـ26 من يناير الجاري.

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كما أكدت الوزارة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد في 29 يناير الجاري.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية الباكستانية والإيرانية: بعد المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية باكستان وإيران، اتفق الجانبان على عودة سفيري البلدين إلى عملهما اعتبارا من الـ26 من يناير 2024.

وأضاف البيان: "سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة إسلام آباد بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني في 29 يناير الجاري".

المصدر: سبوتنيك