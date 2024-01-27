قبل يومين من زيارة عبد اللهيان.. مقتل 9 مسلحين أجانب في إيران قرب الحدود مع باكستان

قتل مسلحون 9 أشخاص من جنسيات أجنبية في هجوم اليوم السبت على منزل جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان، بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

وجاءت هذه الحادثة بعد أسبوع على تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة التي ينشط فيها مسلحون.

وقالت "مهر" الإيرانية "بحسب شهود، قتل رجال مسلحون تسعة أشخاص غير إيرانيين في منزل قرب مدينة سراوان" في محافظة سيستان-بلوشستان.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، وعودة سفيري البلدين اعتبارا من الـ26 من يناير الجاري.

وأكدت الوزارة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد في 29 يناير الجاري بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية الباكستانية والإيرانية: بعد المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية باكستان وإيران، اتفق الجانبان على عودة سفيري البلدين إلى عملهما اعتبارا من الـ26 من يناير 2024.

المصدر: وكالات