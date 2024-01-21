الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن اتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران

أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الأحد بيانا بشأن اتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران.

وقالت الخارجية في بيانها: "ترحب وزارة الخارجية السعودية باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمل في حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار".

#بيان | ترحب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية pic.twitter.com/zviO0FhFqe — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 21, 2024

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها اتفقت مع نظيرتها الإيرانية على تهدئة التوترات بعد قصف متبادل على أهداف تابعة لمسلحين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن الجانبين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".

وسبق أن أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في وقت سابق من ذات اليوم، أن بلادها لا ترغب بتصعيد الخلاف مع إيران.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية الباكستانية توجيه الجيش سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، مؤكدة أن "باكستان تحترم احتراما كاملا سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامتها الإقليمية. وكان الهدف الوحيد لعمل اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان والمصلحة الوطنية التي لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها".

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ويأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.

المصدر: RT