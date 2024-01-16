طهران: قصفنا مواقع لإرهابيين في باكستان

أعلنت وسائل إعلام إيرانية استهداف مواقع لمجموعة إرهابية على الأراضي الباكستانية قرب حدود إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية إن الضربات الصاروخية الأخيرة على مقر تجسسي للموساد في أربيل، ومواقع وقيادات وعناصر إرهابية في سوريا، كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها في مواجهة الإرهاب. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا للموساد مخصصا للتجسس والتخطيط للعمليات الإرهابية بالمنطقة في إقليم كردستان العراق.