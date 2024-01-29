تاكر كارلسون: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران مجانين

وصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران ردا على الهجمات ضد عسكريين أمريكيين، بالمصابين بالجنون.

وعلق الصحفي يوم الأحد عبر موقع X (تويتر سابقا)، على منشورات للسيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية) والسيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، بالقول: "هؤلاء مجانين أغبياء".

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في وقت سابق كتب غراهام: "اضربوا طهران. اضربوهم بقوة!".

كما دعا كورنين أيضا إلى قصف إيران، لكنه أوضح لاحقا أن الهدف يجب أن يكون القوات البحرية الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عملية سرية ضد إيران.

وفي 28 يناير، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار شنته مجموعات موالية لإيران. وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالرد على الميليشيات المدعومة من إيران "في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".

المصدر: تاس