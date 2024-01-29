بينها عملية سرية على إحدى دول المنطقة... خيارات رد واشنطن على استهداف قاعدتها قرب الأردن

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عملية سرية ضد إيران.

ووفقا لمعلومات الوكالة، فإن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين، "سيثير ردا أكثر حسما" من جانب واشنطن، والذي سيتجاوز في حجمه ما قامت به منذ بداية الصراع في قطاع غزة.

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ومن بين الإجراءات المحتملة، تسمي الوكالة "عملية سرية ستضرب فيها الولايات المتحدة مواقع ومنشآت في إيران". وفي الوقت نفسه، لن تعلن واشنطن مشاركتها في هذه الضربة.

وتشير بلومبرغ، إلى أن الولايات المتحدة قد تهاجم كذلك وتستهدف مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر.

وبغض النظر عن ماهية الرد الأمريكي، سيتعين على الرئيس جو بايدن أن يتخذ "أحد أهم القرارات" خلال فترة ولايته. وتعتقد الوكالة أن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.

في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأن القوات الأمريكية "المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا"، تعرضت في 27 يناير لهجوم بمسيرة جوية، "قتل فيه ثلاثة من العسكريين الأمريكيين وأصيب كثيرون آخرون".

وأوضحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أن 34 عسكريا أصيبوا، وتم إجلاء 8 منهم من المملكة.

المصدر: تاس