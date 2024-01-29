المدير السابق لـCIA يصف الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن بالتصعيد الخطير

اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق جون برينان الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن "تصعيدا خطيرا" للوضع في الشرق الأوسط.

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وقال برينان في برنامج Inside with Jen Psaki على قناة MSNBC، إن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت محملة بالمتفجرات وانفجرت عند الاصطدام.

وأضاف: "هذا يعد تصعيدا خطيرا للغاية، بالنظر إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، هذا هجوم خطير".

وأشار مدير وكالة المخابرات المركزية السابق إلى أن هذا الهجوم قد تكون له عواقب.

وأكد أن البيت الأبيض يعمل مع جهاز المخابرات للعثور على المسؤولين عن الهجوم على القاعدة، وتحديد ما إذا كانوا مرتبطين بإيران، واستخدام هذه المعلومات في المزيد من الإجراءات.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

المصدر: نوفوستي