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واشنطن: لا نسعى لحرب مع إيران

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واشنطن: لا نسعى لحرب مع إيران
AP Jacquelyn Martin
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب أو مواجهة مسلحة مع إيران.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن لا نسعى لحرب مع إيران. ولا نبحث عن نزاع مسلح مع النظام (الإيراني)".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية توجيه ضربات إلى إيران في أعقاب هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

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يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: تاس

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