القيادة الأمريكية الوسطى تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالهجوم على قاعدتها

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها ارتفاع عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية بالهجوم الذي استهدف موقع "البرج 22" شمال الأردن إلى 34 شخصا ونقلها المزيد من المصابين للعلاج.

وقالت في البيان إنه تم إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية ذات مستوى متقدم "وارتفع بذلك عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 عسكري على الأقل"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع هذا العدد.

هذا وقتل 3 من عناصر الجيش الأمريكي، وأصيب العديد من الأفراد جراء هجوم على اتجاه واحد بواسطة طائرات بدون طيار، على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

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وقد تطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، "ولكنهم في حالة مستقرة". كما يتم تقييم حالة جميع أعضاء القاعدة الآخرين المصابين بشكل كامل من أجل متابعة تقديم الرعاية لهم.

ووقع الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في "البرج "22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

ويتواجد هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش وقوات سلاح الجو الأمريكي منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية، بما في ذلك دعم "التحالف" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت "القيادة الوسطى" إنه في إطار احترام العائلات (القتلى) وبناء على سياسة وزارة الدفاع الأمريكية، سيتم حجب هويات عناصر الجيش لمدة 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم بما حدث. وستواصل القيادة المركزية الأمريكية تقديم التحديثات عندما تكون متاحة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في بيان مساء أمس الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، "نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق".

من جهته، اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق جون برينان الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن "تصعيدا خطيرا" للوضع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT