وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسامح مع الهجمات على القاعدة عند الحدود الأردنية السورية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن قواتها في الشرق الأوسط، بعد مقتل 3 من جنودها بهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وقال أوستن اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ في البنتاغون: "الرئيس (جو بايدن) وأنا، لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا".

وأشاد أوستن خلال حديثة بدعم ستولتنبرغ "لوحدة الناتو خلال أكبر التحديات التي يواجهها الأمن عبر الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين واصابة 25 آخرين.

وأكدت "المقاومة الإسلامية" العراقية في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 115 يوما".

وأضافت في بيانها أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اليوم الاثنين استئناف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمله في أروقة البنتاغون بعد ما يقرب من شهر من علاج سرطان البروستات، وعبّر أوستن خلال اجتماع اليوم عن سعادته بالعودة إلى العمل، قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتعافى..".

المصدر: تاس+RT