ستولتنبرغ يحمّل إيران مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية

حمل أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين إيران المسؤولية عن الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارته للولايات المتحدة قبيل لقائه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن:" اسمحوا لي أن أعرب عن تعازي فيما يتعلق بوفيات وإصابات الجنود الأمريكيين".

وأضاف: "تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الإرهابيين الذين يواصلون مهاجمة سفننا في البحر الأحمر".

وشدد على أن هذا الحادث الذي وقع في الحدود الأردنية السورية يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العسكريون المشاركون في مهمات حول العالم والتي يعتقد أنها تتم "لحماية الحرية".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير". فيما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف اسمه بأن الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية تسبب بإصابة 34 جنديا أمريكيا بجراح متفاوتة في الرأس بينها إصابات دماغية.

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد مسؤولية الهجوم.

المصدر: تاس